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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da, Köroğlu Parkı’na konulacak dev Köroğlu heykelinin montajına başlandı

Bolu’da, Köroğlu Parkı’na konulacak dev Köroğlu heykelinin montajına başlandı

- HEYKELİN GETİRİLMESİ

Yarış İnşaat Alanı Basın Açıklaması Uluslararası Güreş 

-- HEYKELİN ALANDAKİ HALİ
-- BOLU BELEDİYE BAŞKANI RÖP

( BOLU ) BOLU

- Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan Uluslararası Köroğlu Parkı’na konulacak olan ve 3 parça halinde alana getirilen dev Köroğlu heykelinin montaj çalışmaları başladı.
Bolu Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan ve 16 Türk devletinin kültürel mirasını yansıtacak olan 75 bin metrekarelik alandaki Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı'nın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kazakistan’dan gelen ve kaidesiyle 70 metre yüksekliğe ulaşacak olan Köroğlu heykeli 3 parça halinde inşaat alanına getirildi.
Dev heykelin montaj çalışmaları devam ederken, Köroğlu Heykeli tamamlandığında 500 tonluk vinç yardımıyla kaidenin üzerine yerleştirilecek. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Uluslararası Köroğlu Parkı diye adlandırdığımız bu park hem Türk dünyası ile Bolu'nun kucaklaşmasını sağlayacak. Aynı zamanda geçmişimizle geleceğimiz arasında ilgiyi kuracak. Ata sporlarımız da burada olacak. Ata binilebilecek, cirit ve güreş yapılabilecek alanları da planlıyoruz. Köroğlu heykeli düzenlenen uluslararası yarışma sonucunda Kazakistanlı bir heykeltıraş tarafından yapıldı. Heykel yapıldıktan sonra Kazakistan'dan Bolu'ya getirildi.
Alanda montaj işlemleri yapılıyor. Kaidesi de bitmiş durumda. Hafta sonuna kadar heykelin kaideye yerleştirilmesi için çalışmalar devam edecek” dedi.
(FC-GY
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