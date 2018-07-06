Bolu’da kaybolan şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyor İzle

-Saffet Hırçın ile röportaj

-Saffet Hırçın'ın eniştesini suçlaması

-Saffet Hırçın'dan genel görüntüler



( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan şehit babası İsmail Hırçın’a yaklaşık 5 aydır ulaşılamıyor. Bolu’daki kızının yanına giden ve ‘pazara çıkıyorum’ diyerek evden ayrılan Hırçın’dan 1 Şubat’tan bu yana haber alınamadı. Bolu’nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyündeki kızına ziyarete gelen 68 yaşındaki İsmail Hırçın 1 Şubat 2018 tarihinde ‘Pazara gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Aynı gün bir akaryakıt istasyonunun önünden geçerken güvenlik kameraları tarafından görülen şehit babası İsmail Hırçın’dan bir daha haber alınmadı. Oğlu Cafer Hırçın’ın Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği İsmail Hırçın için AKUT, Jandarma ve çevre halkı haftalarca arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Babasının hayatından endişe ettiğini dile getiren Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan oğlu Saffet Hırçın ise kendisinin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Hırçın yaptığı açıklamada “Babam 1 Şubat 2018 ‘de Bolu’ya kız kardeşimin yanına torunlarını görmeye gitmişi. 13 gün falan orada kaldıktan sonra Perşembe günü Eskiçağ ’dan pazara gidiyorum diye Yeniçağ ’a pazara gidiyorum diye evden çıkıyor. Elimizde benzinlikteki görüntüsünden başka görüntüsü var ama başka hiç bir kamerada görüntüsü yok. Şu ana kadar da hiçbir iz bulamadık. Kayıp olduğu zamandan bu ana 5 ay geçti,6. ay oluyor. Biz babamın hayatından endişe etmeye başladık. Bolu, Mengen, Gerede, Eskiçağ, Yeniçağ ve Dörtdivan buralarda yaklaşık 25 gün boyunca arazide arama yaptık. AKUT ekipleri, jandarma, arama köpekleri, dalgıçlar, bunlar hep oradaki göletlere bakılarak arama yapıldı ama bir sonuç elde edemedik. Biz yetkililerden Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardımcı olmalarını istiyoruz. Babamızın biran önce bulunmasını istiyoruz. En ufuk haber alamadık, ilk zamanlarda birkaç tane ama hepsi asılsız ihbar çıktı sonuç alamadık. Şuana kadar Bolu Valisi, jandarması, savcısı ile konuştuk ama ilerleme yapamıyoruz. Ben şuan da babamın hayatından endişe ediyorum” dedi.

Şüphelendikleri kişileri yetkililere bildirdiklerini ancak onlardan da bir sonuç alınamadığını dile getiren Hırçın, çaresiz kaldıklarını anlattı. (VK-OA-

