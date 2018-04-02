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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu'da kar yağışı İzle

Bolu'da kar yağışı İzle

- Gölcük Tabiat Parkı detaylar - Yüksek kesimlerdeki kar - Kar yağışı - Detaylar - Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyorBOLU (AA) - Bolu 'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bolu 'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nın üst kesimleri ile Aladağ Yaylası bölgesinde dün başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, gölde ise ağaçların çiçek açmasıyla iki mevsim bir arada yaşanıyor.Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak aralıklarla devam ediyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceğinin, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının da mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Gesi Kar Yağışı Irak 

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