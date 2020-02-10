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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da kar yağışı etkisini yitirdi

Bolu’da kar yağışı etkisini yitirdi

- BOLU DAĞI

Hava Sıcaklığı Bild Kar Yağışı 

-- TRAFİĞİN SORUNSUZ İŞLEMESİ
-- TIRLARIN GEÇİŞİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden kar yağışının sabah saatlerinde durmasıyla birlikte D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda ulaşım rahatladı. Bolu’da geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayana ve aralıksız olarak 3 gün boyunca devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Bolu Dağı’nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan ve zaman zaman trafiğin durmasına sebep olan kar yağışının durmasıyla birlikte ulaşım sorunsuz olarak devam ediyor. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Aynı zamanda, kar yağışını başlamasıyla birlikte Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişi İstanbul yönüne geçişleri yasaklanan tırlar da sabah saatlerinde yasağın kalkmasıyla birlikte hareket etti. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte salı günü kar yağışı, çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur, cuma günü ise yağmurun etkili olmasının beklendiğini belirterek, hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük -8 derece ölçüleceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
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