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29 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Bolu'da kar yağışı başladı

Bolu'da kar yağışı başladı

- Kar yağışı - D - 100 kara yolunda kar yağışı - Araçların yoldan geçişleriBOLU (AA) - Bolu 'nun Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde kar yağışı başladı.
Gerede ve Yeniçağa'da gün içinde devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.Kar yağışı dolayısıyla her iki ilçenin yüksek kesimleri ile D - 100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun ilçe sınırları içinde kalan bölümleri beyaza büründü.Karayolları ekipleri, D - 100 kara yolunun Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu mevkilerinde karla mücadele çalışması kapsamında tuzlama yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Çağa Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 

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