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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da kar yağışı başladı

Bolu’da kar yağışı başladı

D-100 karayolu kar

Kar Kalınlığı Sağanak Yağış Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Irak 

-Gerede ilçe merkezi
-Gerede yüksek kesimler
-detaylar

( BOLU -HD) BOLU

- Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Gerede ilçesinde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Esentepe mevkiinde bulunan çam ağaçları beyazlara büründü. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. D-100 Karayolu’nda da yağmurla birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle, trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerinin korumaları yönünde uyardı. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yağışlar gün boyu devam edecek ve hava sıcaklıkları Cuma günü itibariyle yükselecek.
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