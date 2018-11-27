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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bolu’da kamyonetle minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Bolu’da kamyonetle minibüs çarpıştı: 3 yaralı

KAZA YERİ

İlk Müdahale 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da D-100 karayolunda minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.45 sıralarında D-100 karayolu Saraycık Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki 14 ER 995 plakalı minibüs, Saraycık köyü Kartalkaya Kayak Merkezi kavşağında Mustafa A. idaresindeki 14 KR 266 plakalı kamyonetle çapıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ve metrelerce sürüklenen minibüsün sürücüsü Ali Y., yolcu olarak bulunan Bekir Çolakvermiş ve kamyonette bulunan İsmail Efe yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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