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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da imdat sinyali veren otomobil Konya’da tamirhanede çıktı

Bolu’da imdat sinyali veren otomobil Konya’da tamirhanede çıktı

JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Jandarma Ormanlı Koordinat 

-OFFROAD KULÜBÜNÜN ARAMASI
-SİNYALİN GELDİĞİ BÖLGEDE ARAMA
-RÖPORTAJ

( BOLU )- Tamirhanedeki usta yanlışlıkla imdat düğmesine basmış BOLU

- Bolu’da, ormanlık alanda imdat sinyali veren otomobilin, 24 saatlik arama çalışmasının sonucunda Konya’da bir tamirhanede olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre dün saat 16.30 sıralarında Almanya’da BMW şirketinin çalıştığı S.O.S. şirketinden, Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bir otomobilin imdat sinyali verdiği ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri S.O.S. şirketinin otomobilin imdat sinyali verdiği koordinatları alarak At Yaylası Bolu Dağı mevkiinde bulunan ormanlık alanda çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde başlayan çalışma havanın kararmasıyla bugünde devam etti. AFAD ve Bolu Offroad Kulübü üyelerinin de katıldığı arama çalışmasında, ekipler yaklaşık 5 kilometrelik alanı havadan drone ile de taradı. Almanya ile telefon trafiği yaşandı Şirket tarafından koordinatların verildiği bölgeyi defalarca tarayan jandarma ekipleri, S.O.S. şirketi yetkililerini arayarak otomobilin plaka ve şase numarasını istedi. Bilgilerin şirket tarafından saatlerce paylaşılmaması üzerine jandarma ekipleri ve şirket arasında onlarca telefon trafiği yaşandı. Jandarma ekiplerinin ısrarlı aramaları üzerine 24 saat sonra S.O.S. şirketinden aracın şase numarası öğrenildi. Şase numarası üzerinde çalışma yapan jandarma ekipleri, otomobilin sahibine ulaşmayı başardı. Otomobil tamirhanede çıktı Sinyal verdiği iddia edilen otomobilin sürücüsüne ulaşan jandarma ekipleri, aracın Konya’da bir tamirhanede olduğunu öğrendi. Otomobilin uzun zamandır tamirhanede olduğu ve dün akşam saatlerinde tamir sırasında ustanın yanlışlıkla imdat düğmesine bastığı öğrenildi. Aracın bulunması üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı.
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