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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da, huzurevi bahçesinde yaşlılar için konser düzenlendi

Bolu’da, huzurevi bahçesinde yaşlılar için konser düzenlendi

- KONSER

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Salar Huzur Evi 

-- YAŞLILARIN EĞLENMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU )- Huzurevinde kalan vatandaşlar konserde doyasıya eğlendi BOLU

- Bolu'da, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi bahçesinde düzenlenen konserde yaşlılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği sanatçılarının seslendirdikleri şarkılarla doyasıya eğlendi. Bolu’da, kent merkezinde iki huzurevi ile ilçelerde bulunan huzurevlerinde kalan yaşlıların neşeli zaman geçirerek stres atmaları için Sümer Mahallesinde bulunan İzzet Baysal Vakıf Huzurevi’nin bahçesinde konser düzenlendi.
Konsere huzurevi sakinlerinin yanı sıra şehit yakınları ile gaziler de katıldı.
Konsere katılanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği sanatçıları Elif Doğan ile Ali Demirhan'ın seslendirdikleri şarkılarla doyasıya eğlendi. Yaşlılar şarkılara eşlik ederek konserde neşeli dakikalar geçirdi. Elif Doğan, masaları tek tek gezerek şarkılarını huzurevi sakinleriyle birlikte söyledi.

Aileleri ile birlikte konsere gelen çocuklara da pamuk helva dağıtıldı. Yaklaşık iki saat süren konserde huzur evinde kalan yaşlılar şarkılarla eğlendi. (FC-ALI-
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