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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bolu'da hurda yüklü tırın dorsesi devrildi ulaşım aksadı Video

Bolu'da hurda yüklü tırın dorsesi devrildi ulaşım aksadı Video

- Devrilen tırdan detaylar - Olay yerinden detaylar - Yola saçılan hurdalardan detaylarBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hurda yüklü tırın dorsesinin devrilmesi nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinde emniyet şeridinden sağlanıyor.Alınan bilgiye göre, Mustafa Güngör idaresindeki 06 BFH 062 plakalı hurda yüklü tır, Anadolu Otoyolu Köroğlu Park bölgesinde refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi devrildi, dorsede yüklü bulunan hurdalar ise otoyola saçıldı. Bu esnada tırın arkasında seyreden Sani Polat idaresindeki 35 AV 3869 plakalı cip de yola saçılan hurdalara çarptı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi ulaşıma kapatılarak trafik akışı emniyet şeridinden sağlandı.

Polis Sağlık Ekibi Gesi Emniyet Şeridi 

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