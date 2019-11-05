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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bolu'da hayvana şiddet iddiası - BOLU

Bolu'da hayvana şiddet iddiası - BOLU

- Olay yerinden detaylar - Kediyi bulan apartman sakinlerinin açıklamaları - Detaylar - Ekiplerin kediyi incelemesi ve hayvan ambulansına götürmesi Bolu 'da hayvana şiddet iddiasıBOLU (AA) - Bolu 'da bir kedi, öldürülmüş ve 4 bacağı da koparılmış şekilde bulundu.Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan mahallesi, 103. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde ölü kedi bulundu. Kediyi inceleyen apartman sakinleri, 4 bacağının da kesilmiş ya da koparılmış olduğunu görünce Bolu Belediyesi Veteriner İşleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen Bolu Belediyesi Hayvan Ambulansı yetkilileri, ölü kediyi üzerinde inceleme yaptıktan sonra detaylı inceleme yapmak için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.Apartman yöneticisi Mine Küçük, kendisinin de kedi beslediğini ve böyle şeyler konusunda çok hassas olduğunu ifade ederek, "Daha önce böyle bir şey olduğunu duymuştum. Ama bahçemizde olacağını tahmin edememiştim. Allah belasını versin bunları yapanın." dedi.
Öte yandan, daha önce de merkeze bağlı Beşkavaklar ile Alpagutbey mahalleri ile Borazanlar Mahallesi'nde toplam 4 adet patileri kesilmiş kedi bulunmuştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonucunda daha önce bulunan kedilerin sokak köpekleri tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.

Köpek Sokak Köpekleri Hayvan 

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