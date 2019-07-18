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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da, FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Haberi

Bolu’da, FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Haberi

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

( BOLU ) BOLU

Akalan Öğretmen Yakalama Kararı Polis Ekipleri Öğretmenlik 


- Bolu merkezli 2 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetulahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında K.O. (43) ve M.B. (35) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan K.O ve bylock kullanıcısı kadın M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara’da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. K.O. ise, kendi isteğiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. (FC
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