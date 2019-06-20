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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bolu'da etkili olan sağanağın ardından hasar tespit çalışması yapılıyor (DRONE)

Bolu'da etkili olan sağanağın ardından hasar tespit çalışması yapılıyor (DRONE)

- Drone ile bölgeden detaylar - Kentte etkili olan sağanağın ardından hasar tespit çalışması yapılıyorBOLU (AA) - Bolu 'da etkili olan sağanağın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün 15.00 - 20.30 saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışta metrekareye Bolu merkezde 32.4, Bolu Dağı'nda 22.8, Dörtdivan Çetikoren köyünde 81.6, Dörtdivan'da 27.7, Mudurnu'da 27.4, Yeniçağa'da 25.2, Gerede'de 10.8, Göynük'de 1, Mengen'de 10.9 ve Kıbrıscık'ta 4.4 kilogram yağış düştü.Sağanağın su baskını ve sele neden olduğu kentte, merkeze bağlı Tekkedere, Arıklar, Kındıra, Bozarmut, Rüzgarlar, Çatakören, Bakırlı, Baltalı, Çaygökpınar, Aşağıkuzören, Örencik, Avşar, Aydıncık köyü ile Bahçelievler, Sümer, İhsaniye ve Tabaklar mahallelerinde hasar oluştu.Sağanaktan Dörtdivan ilçesinde Çavuşlar Mahallesi, Çetikören ve Yağbaşlar köyü, Yeniçağa ilçesinde Dereköy, Aşağıkuldan, Yukarıkuldan, Eskiçağa köyü ile Yeniçağa Sanayi Bölgesi ve D - 100 kara yolu da etkilendi.Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında, Dörtdivan Çetikören köyünde bir çift, Yağdaşlar köyünde araç içinden 3 vatandaş, Bolu merkez Tekkedere köyünde 1 çoban, Rüzgarlar köyünde 1 vatandaş ile sel suları içinde kalan 1 traktör kurtarıldı.Ayrıca menfezin taşması nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D - 100 kara yolu, çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Bolu merkez Çatakören köyünde 3 büyükbaş, Tekkedere köyünde 34 büyükbaş, Kındıra köyünde 30 büyükbaş hayvan ile Dörtdivan ilçesinde iki kümeste kısmi zayiat olurken, bazı ev, tarım arazileri, bahçeler ve meralar kısmen zarar gördü.Kentte ekipler, hasar tespiti için çalışmalara başladı.
Çalışmalar, Bolu Valiliği koordinasyonunda Bolu ve Düzce belediyeleri itfaiye müdürlüğü, Düzce arama kurtarma ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Dörtdivan itfaiyesi, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan Özel İdaresi, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, Kızılay Bolu Şubesi ve Bolu Mahalle Afet Gönüllülerinin ekip ve ekipmanlarıyla devam ediyor. - Turuncu alarm verildiÖte yandan gün içerisinde 15.00 - 18.00 saatlerinde kentte etkili olması beklenen sağanakla ilgili turuncu alarm verildi.
Sağanak ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlara karşı personel teyakkuz halinde bekletiliyor.

Kurtarma Ekibi Gökpınar Su Baskını Hasar Tespit Büyükbaş Hayvan 

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