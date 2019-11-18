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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı İzle

Bolu’da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı İzle

- EKİPLERİN OPERASYONU

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-- ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, Bolu sınırları içerisine girdiğini tespit ettiği uyuşturucu madde taşıyan otomobili takibe alarak, kurulan uygulama noktasında operasyon yaptı. Operasyonda, narkotik köpeği ile araç içerisinde yapılan aramada 12 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mehmet Sıddık Çelik (56) ve Şeref Demirdaş (53) gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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