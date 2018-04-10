Bolu'da ekilen çiçeklerin renk cümbüşü

-- vatandaşlar röp



( BOLU ) BOLU



- Bolu Belediyesi ekipleri tarafından kent merkezinde çeşitli yerlere dikilen rengarenk mevsimlik çiçekler renk cümbüşü yaşatıyor. Tabaitın Kalbi Bolu’da, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kent merkezinin dört bir yanı çiçeklerle donatıldı. Bolu Belediyesi ekipleri tarafından yetiştirilen 1 milyon 500 bin lale, sümbül ve menekşeleri park, bahçe, kavşak ve önemli yol güzergahlarına dikildi. Kış aylarında dikimi yapılan ve gelişim dönemlerinin ardından Nisan ayı başlarında filizlenen farklı renklerdeki lale, menekşe ve sümbüller güneşin yüzünü göstermesiyle rengarenk açtı. Açan laleler, kentte yaşayan veya dışardan gelen vatandaşların beğenisini toplarken, adeta doğal fotoğraf platosunu anımsatıyor. (FC-GY

