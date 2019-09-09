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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu'da eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması

Bolu'da eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması

- EKİPLERİN ÜST ARAMASI

Uyuşturucuyla Mücadele Eğitim Yılı Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Öğrenciler 

-- NARKOTİK EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

( BOLU ) - BOLU

- Bolu'da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Narkotik ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Bolu’da, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde şehir merkezinde bulunan okul önleri ve çevrelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Ekipler, okulların çevresinde şüpheli görülen kişiler üzerinde kimlik ve üst araması yaptı. Yapılan üst aramalarında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmazken, şehir merkezinde farklı noktalarda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamaların devam edeceği belirtildi. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yıl boyunca öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirici seminerler düzenleyeceği öğrenildi. (FC-GY
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