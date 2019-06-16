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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da doktor ve hemşireye saldıran şüpheli kamerada Haberi

Bolu’da doktor ve hemşireye saldıran şüpheli kamerada Haberi

- HEMŞİRENİN ACİL SERVİSTEN ÇIKIŞI

Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Emniyet Müdürlüğü Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri 

-- ÇALIŞANLARIN GENÇLE TARTIŞMASI
-- KAVGA ANI
-- POLİS EKİPLERİ

( BOLU )- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı BOLU

- Bolu’da özel bir hastanede çalışan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan arbede hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin acil servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin önünde 14 GF 335 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Asutay E., yolun karşısına geçmeye çalışan hastanede görevli hemşireye laf attı. Hemşirenin motosikletteki gence karşılık vermesinin ardından ikili arasında tartışma başladı.
Tartışmayı gören hastane çalışanları mesai arkadaşları hemşirenin yardımına koştu. Hastane çalışanları ile Asutay E. arasında yaşanan tartışmanın ardından arbede yaşandı. Şüpheli, tekme ve yumruklarla Doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay ve Özel Güvenlik personeli olan İlker Karaman'a saldırdı. Yaşanan kavganın ardından hastane çalışanları saldırgan genci yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Asutay E.’yi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Doktor Barış Varol, hemşire İrem Özay ve Özel Güvenlik personeli olan İlker Karaman şüpheliden şikayetçi oldu. Motosikletli gencin sağlık çalışanlarına saldırdığı o anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (FC
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