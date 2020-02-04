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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Bolu’da dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Bolu’da dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

- DERENİN TAŞMASI

Sağanak Yağış Akalan Sudan Hasar Tespit Irak 

-YAPIMI DEVAM EDEN ÇEVRE YOLU
-SEL BASAN EVLER
-VATANDAŞ İLE RÖP.
-BAŞKAN İLE RÖP.
-EKİPLERİN ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu'da Gücük Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Gücük Deresi taştı. Derenin akar yönünün Tepecik Mahallesi'ne verilmesi nedeniyle onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine sel sularının çekilmesi için olay yerine itfaiye, kara yolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel sularının diğer mahallere yayılmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.
Sel sularına evinde uyurken yakalanan Muzaffer Fedakar isimli vatandaş, “Alçak yapı yapılmasından dolayı normal yağmur suları bile evlerimizi zor durumda bırakıyordu. Bunları yetkililere bildirdik ama hiçbir çalışma olmadı. Bundan sonra inşallah olur. Ben evimden yarım metre sudan zor çıktım” şeklinde konuştu.

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