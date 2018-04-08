Bolu’da deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı Haberi

-İşyeri sahibi Erkan Saçan röp



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, dün gece saatlerinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem anı, merkezde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da dün saat 00.16 sıralarında merkeze bağlı Yeşilçele Köyü merkezli 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Herhangi bir can yada mal kaybına neden olmayan depremde, vatandaşlar büyük korku yaşayarak evlerinden dışarı çıktılar. Deprem olduğu saatlerde açık olan işyerlerinde de müşteriler ve işyeri sahipleri, depremi hissettikleri anda kendilerini dışarı attılar. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise, deprem anında ürünlerin yere düşmesi yer aldı. Deprem olduğu sırada iş yeri açık olan Erkan Saçan isimli vatandaş, 1999 yılında olan depremi anımsattığını belirterek, “Birden ne olduğunu anlayamadık. Sağımıza solumuza bakınca deprem olduğunu anladık ve dışarı fırladık. Dışarı çıktığımızda insanlar da vardı. Ciddi bir korku yaşadım, depremden 1 saat sonra kendime gelebildim. Ayaklarım falan uyuştu” şeklinde konuştu.



