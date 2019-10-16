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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

Bolu’da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Parmak Parmak İzi Akalan Hırsız Trol 

-ADLİYE DETAY

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da kimliğini gösteremediği için götürüldüğü parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan Melih şahıs, işlemlerinin ardından kaçtığı Zonguldak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, şehir merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir şahıs üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Şahsın kimliğini gösterememesi üzerine ekipler, vatandaşın kimliğinin belirlenmesi için parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrolde, şüphelinin hırsızlık suçundan dolayı kaldığı Zonguldak cezaevinden geçtiğimiz hafta firar eden Melih Akdaş (23) olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdaş,çıkarıldığı mahkemenin ardıdnan Zonguldak cezaevine gönderildi. (FC-GY
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