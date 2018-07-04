Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

Bolu’da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

- ŞAHISLARIN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

Cinsel İstismar Yakalama Kararı Hapis Cezası Emniyet Müdürlüğü Yalan Beyan 

-- DETAY

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da haklarında cinsel istismar, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aramaları bulunan ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri sabahın erken saatlerinde aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. İl genelinde 7 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda silah kanununa muhalefet, yalan beyan, hakaret, yaralama, hırsızlık ve cinsel istismar suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2’si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, hakkında 9 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan M.B., cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.T. ile silah kanununa muhalefetten 5 ay hapis cezası olan N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli suçlardan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi ise serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı