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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bolu'da çamur yağdı, vatandaşlar oto yıkamalara koştu

Bolu'da çamur yağdı, vatandaşlar oto yıkamalara koştu

Çamurlu otomobiller

Yağan Irak 

-Araç sahipleri ile röportaj
-Oto yıkama çalışanı ile röportaj
-Oto yıkamada araçların temizlenmesi
-Detaylar

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, dün gece saatlerinde başlayan yağmurla birlikte yağan çamur nedeniyle vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarını temizletmek için oto yıkamalara koştu. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan yağmurla birlikte toz bulutunun da etkisiyle Bolu’da özellikle araçların üzerine çamur yağdı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerini çamurlu halde görünce şaşkınlarını gizleyemediler. Araçlarını temizletmek için oto yıkamalara koşan vatandaşlar, araçlarını bıraktıktan sonra işlerine tekrar geri döndüler. Sabah saatlerinde arka arkaya otomobillerin geldiğini ve sayının 9-10’u bulduğunu belirten oto yıkama çalışanı Aydın Temiz, “çamur yağması piyasayı da hareketlendiriyor. İnsanlar araçlarını çamurlu bırakmak istemiyorlar. Sabah saatlerinde bir yoğunluk yaşadık. Sadece bizim için değil bütün oto yıkamacılar için iş artışına neden oldu” dedi.

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