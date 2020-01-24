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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Bolu’da, buzlanma nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Haberi

Bolu’da, buzlanma nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Haberi

- İTFAİYENİN ÇALIŞMASI

İlk Müdahale Polis Trol 

-- YARALININ KURTARILMASI
-- DEVRİLEN KAMYON
-- DETAYLAR

( BOLU )- Bolu’da, devrilen kamyonun sürücüsünü itfaiye kurtardı BOLU

- Bolu’da, seyir halindeyken buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen çimento hammaddesi yüklü kamyonun sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Dadıç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Ayhan idaresindeki 14 DJ 121 plakalı çimento hammaddesi yüklü kamyon, seyir halindeyken yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki dereye uçmaktan son anda kurtulan kamyonu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camını kırılarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Remzi Ayhan, tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen kamyon ise, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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