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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu'da bir araçta nükleer silah başlıkları ve 72 milyon dolarlık radyoaktif madde yakalandı İzle

Bolu'da bir araçta nükleer silah başlıkları ve 72 milyon dolarlık radyoaktif madde yakalandı İzle

ARACIN DURDURULMASI

Nükleer Silah Radyoaktif Madde Radyoaktif 2 Milyon Dolar Polis Ekipleri 

-ARAÇTA ARAMA
-YAKALANAN MADDE

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda bir araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram "kaliforniyum" radyoaktif madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde radyoaktif madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Şüpheli otomobil D-100 Karayolu Atatürk Orman Parkı yakınlarında durdurularak içinde arama yapıldı. Araç içinde yapılan aramada, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olduğu değerlendirilen ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi. Ekipler, ele geçirilen kaliforniyum maddesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
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