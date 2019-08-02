Bolu'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldı - BOLU Haberi
- İneğin kurtarılma çalışması Bolu 'da başı beton oturak ve masaya sıkışan inek kurtarıldıAlınan bilgiye göre, Akbük köyü yolunda Sıtma Pınarı Mesire Yerinde bir ineğin başının beton piknik masasıyla oturak arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi.Kurtarılan inek, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım