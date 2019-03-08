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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bolu’da, Bakan Soylu’ya sevgi seli Haberi

Bolu’da, Bakan Soylu’ya sevgi seli Haberi

Soylu'nun karşılanması

Cuma Namazı Miting Alanı 

-Detaylar

( BOLU ) BOLU

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu’da cuma namazı sonrasında vatandaş ve esnafı ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, miting için geldiği Bolu’da vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Yukarı Çarşı’da bulunan Büyük Camisi'de Cuma namazını kılan Soylu, daha sonra vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Esnafları da tek tek ziyaret eden Bakan Soylu, hayırlı işler diledikten sonra miting alanına gelmek için bindiği otobüsten, bez torba dağıttı.

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