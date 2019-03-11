Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da, ahır ve 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Bolu’da, ahır ve 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

- EV VE AHIRIN ALEV ALEV YANMASI

Ahşap Ev Polis Ekipleri Büyükbaş Hayvan Hayvan Yangına Müdahale 

-- İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-- VATANDAŞLARIN KORKULU BEKLEYİŞİ
-- MAKBULE ÖZAY'IN ÜZÜNTÜLÜ HALİ
-- DETAYLAR

( BOLU )- Düğün için biriktirilen 16 bin lira yanan evden son anda kurtarıldı BOLU

- Bolu’da, ahır ve 2 katlı evin alev alev yandığı olayda, evin erkek çocuğunun düğünü için biriktirilen 16 bin lira son anda kurtarıldı. Olay, Çıkınlar Mahallesi Yamaklar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Özay ve eşi Makbule ile oğlu Emre'nin birlikte yaşadıkları 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa sıçradı. Yangını farkeden aile evden dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek 2 saatlik çalışma sonunda alevleri söndürmeyi başardı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da zarar görmeden kurtarıldı. Mahallede bulunan vatandaşların büyük korku yaşadığı yangından, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Düğün parası son anda kurtarıldı Evin sahibi Yusuf Özay, olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, oğlunun yazın yapılacak düğünü için biriktirdikleri 16 bin liranın evde olduğunu söyledi.

Eve giren itfaiye ekibi Özay’ın tarif ettiği yerden parayı alarak polis eşliğinde Yusuf ve Makbule çiftinin kızına teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı