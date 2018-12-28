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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bolu'da 67 kısa dönem er yemin etti

Bolu'da 67 kısa dönem er yemin etti

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması - Detaylar ve yemin töreni Bolu 'da kısa dönem erler yemin ettiBOLU (AA) - Bolu Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 67 kısa dönem er, düzenlenen törenle yemin etti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 373. dönem kısa dönem erler Türk bayrağı ve silah üzerine yemin etti.Temel askerlik eğitimini tamamlayan ve yemin eden askerlerden 2 kişi silah arkadaşları adına konuşma yaparak şiir okuduktan sonra Bolu İl jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, aldıkları eğitimde başarı gösteren 4 ere hediye verdi.Çelik, törende yaptığı konuşmada, askerlerin ailelerine seslenerek, "Bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini bitirdiler. Az önce sizlerin huzurlarında yeminlerini ederek bu vatanın yeni bekçileri olduklarını haykırdılar. Artık onlar sadece bizim evlatlarımız değil aynı zamanda da silah arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.Daha sonra yemin ederek artık jandarma teşkilatının birer ferdi olan askerlere seslenen Çelik, onların vatani görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerinden şüphesi olmadığını söyledi.

Yemin Töreni Jandarma Saygı Duruşu İstiklal 

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