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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da 58 yaşındaki yaşlı adam parkta ölü bulundu

Bolu’da 58 yaşındaki yaşlı adam parkta ölü bulundu

POLİS EKİPLERİNİN İNCELEMESİ

Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-CESEDİN OLDUĞU ALAN
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da 58 yaşındaki Seydullah Şahin isimli yaşlı vatandaş, kent merkezinde bulunan bir parkta ölü halde bulundu. Yaşlı adamın, alkol aldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü tahmin ediliyor. Olay, Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek için parkın içinden geçen lise öğrencisi, ağacın altında hareketsiz halde yatan yaşlı bir vatandaşın olduğunu fark etti. Bir süre yerde yatan adamı gözleyen lise öğrencisi, şahsın hareket etmemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede 2 çocuk babası 58 yaşındaki Seydullah Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede ise, cesedin yanında alkol şişesi olduğunu tespit etti. İlk belirlemelere göre, gece parkta alkol aldıktan sonra sızdığı ve donarak öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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