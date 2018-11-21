Bolu’da 5 katlı otoparkta yangın paniği

-- DUMANLARIN SARDIĞI ALANLAR

-- DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİYE MÜDAHALE

-- OTOPARKTAN ARAÇLARIN ÇIKIŞI

-- DETAYLAR



( BOLU )- Dumanların sardığı otoparkta korku dolu anlar yaşandı BOLU



- Bolu’da, Demokrasi Meydanı’nda bulunan 5 katlı otoparkın giriş katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Olay, saat 16.30 sıralarında Demokrasi Meydanı’nda bulunan 5 katlı otoparkın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu Belediye binasının arkasında bulunan 5 katlı otoparkın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediyenin bazı birimlerinin ve arşiv odasınında bulunduğu katta çıkan yangında otoparkı saniyeler içerisinde dumanlar sardı. Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Sağlık ve UMKe ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış bölgesinin bilinememesi nedeniyle itfaiye ekipleri, dumanların kapladığı otoparkın tüm katlarında çalışma yaptı. Yangında çıkan dumanlardan etkilenen bir belediye çalışanı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye götürüldü. Yangın çıktığını duyan vatandaşlar, otoparka gelerek araçlarını çıkardılar. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC-GY

