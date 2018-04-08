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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından etkilendi

Bolu’da 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından etkilendi

Ambulansın hastaneye gelişi

İlk Müdahale Hastane Karbonmonoksit Karbon Şili 

-Gazdan etkilenenlerin hastaneye girişi
-Detaylar

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, Evci ailesinin evinde sobadan sızan gazdan aralarında 10 aylık bebeğinde olduğu 4 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Çaydurt Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki Ferhat Evci, öğle saatlerinde uyandığında evin içini dumanların kapladığını farketti. Eşi Ebru Evci’yi uyandıran baba Ferhat Evci, annesi Fatma Evci’yi ve 10 aylık bebeği Muhammet Eren Evci’yi de yanına alarak dışarı çıktı. Sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edilen 4 kişilik aile, olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Evci ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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