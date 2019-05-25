Bolu’da, 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara anbean yansıdı

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( BOLU ) - BOLU



- Bolu’da, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazası, bölgede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza, Perşmbe günü saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks cip, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak Uğur Okçuoğlu hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Süleymanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleymanoğlu, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cesedi ise, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Feci kazanın yaşandığı anlar ise bölgede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, Süleymanoğlu’nun kullandığı otomobilin önünde seyreden tıra hızla arkadan çarptıktan sonra yola savrulduğu yer alıyor. (FC

