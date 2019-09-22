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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da 1 kilo 32 gram bonzai hammaddesi yakalandı

Bolu’da 1 kilo 32 gram bonzai hammaddesi yakalandı

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Emniyet Müdürlüğü 

-YAKALANAN MADDE

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bonzai yapımında kullandığı belirlenen 1 kilo 32 gram uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan M.K. (34) adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada bonzai yapımında kullanıldığı belirlenen 1 kilo 32 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K. (34), gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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