Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Bolton’dan İran’a Uyarı

- Bolton’dan İran’a Uyarı

basın toplantısı Bolton konuşma

(WASHINGTON) - Bolton’dan İran’a uyarı WASHINGTON

Hava Saldırısı Hava Sahası Basın Toplantısı Nükleer Silah Saldırı 


- ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ne İran’ın ne de başka bir düşman aktörün ABD’nin sağduyusunu zayıflık olarak yorumlamaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e geldi. Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bolton, İran’la ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bolton, ne İran’ın ne de başka bir düşman aktörün ABD’nin sağduyusunu zayıflık olarak yorumlamaması gerektiğini söyledi.

“Hiç kimse İran’a Orta Doğu’da avlanma ruhsatı vermedi” diyen Bolton, “Ordumuz yeniden yapılandırıldı ve gitmeye hazır” ifadelerini kullandı. İran'a yönelik yaptırımların etkili olduğunu söyleyen Bolton, "Dün gece yaptırımlara daha fazlası eklendi. İran, ABD'ye ve tüm dünyaya karşı asla nükleer silah kullanamaz" dedi.
Geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran hava sahasını ihlal eden ABD Hava Kuvvetlerine İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. ABD Başkan Trump olayın ardından Twitter'da yaptığı açıklamada, İran'a hava saldırısı düzenleme konusunda karar verip son anda vazgeçtiğini ifade etmişti.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı