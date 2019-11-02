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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Bolivya’da Göstericiler Hükümet Binasına Girmeye Çalıştı İzle

- Bolivya’da Göstericiler Hükümet Binasına Girmeye Çalıştı İzle

protesto gösterileri

Devlet Başkanlığı Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet Konağı Başkanlık Seçimi Üniversite Öğrencisi 

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(LA PAZ) - Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı LA PAZ

- Bolivya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında başlayan protesto gösterilerinde göstericiler La Paz’ın merkezi Plaza Murillo’da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı. Bolivya’da 21 Ekim’de seçimlere hile karıştırmakla suçlanan Yüksek Seçim Mahkemesinin beş bölgesel ofisinin yakılmasıyla başlayan olaylar durulmuyor. 2 kişinin öldürülmesini protesto eden göstericiler başkent La Paz’ın merkezi Plaza Murillo’da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı. Bolivya’nın farklı şehirlerinde Santa Cruz'da iki göstericinin ölümünü anmak ve Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını talep etmek için yürüyüşler düzenlendi.
Muhalifler artık Morales ile muhalif Carlos Mesa arasında yapılan seçimlerle ilgili yeni bir oy sayımı ya da bir ikinci tur oylaması talep etmiyor. Oylamanın iptal edilmesini ve Evo Morales’in katılmayacağı yeni bir başkanlık seçimi düzenlenmesini talep ediyor. Yeni ortaya çıkan La Paz Konseyi isimli ne sağcı ne de solcu olan bir topluluk ise “Ne Mesa, ne de Evo Morales!” diyerek siyasal bağımsız bir seçim talebinde bulunuyor. Şu an için iki tarafa yakın olanların haricinde ülkedeki siyasi gerilimlerden bıkan halkın büyük çoğunluğu bu oluşumu destekliyor. Bugün kutlanacak Ölüler Günü Festivali öncesinde aileler değişik kıyafetlerle sokağa inip farklı bir protesto gösterisi yaparken yüzlerce üniversite öğrencisi ise göz yaşartıcı gaz atan polisle çatışarak Plaza Murillo'da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı. Yerel polisin korkusu ise artan muhalif eylemlerin karşısına Morales’e sadık grupların sokağa inmesi ve iki taraf arasında çatışmaların başlaması. Morales ise Bolivyalıların iki hafta içinde hazır olması gereken Amerikan Devlet Topluluğunun (OAS) seçim sonuçları raporunu beklemeleri gerektiğini söyledi.

Ombudsmanlık Ofisine göre protestoların başlamasından bu yana 2 kişi öldü, yaklaşık 140 kişi yaralandı. Protestolar, 21 Ekim'de seçimlere hile karıştırmakla suçlanan Yüksek Seçim Mahkemesinin beş bölgesel ofisinin yakılmasıyla başladı.

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