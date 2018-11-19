Bölgesel Amatör Lig maçı kadın hakemlere emanet

-Kadın hakemin oyuncuları kontrol etmesi

-Kadın hakemler eşliğinde oyuncuların orta sahaya gidişi

-Seronomi

-Hakemlere çiçek verilmesi

-Kadın hakemlerin maç öncesi görev yerlerine geçişi

-Başlama vuruşu

-Maçtan detaylar



( HATAY )- Bölgesel Amatör Lig'de Arsuz Karağaçspor ile 1970 Hisarspor karşılaşmasını 4 kadın hakem yönetti HATAY



- Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta Arsuz Karaağaç Spor ile 1970 Hisarspor arasında oynanan maçı 4 kadın hakem yönetti. Karaağaç Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Adana Bölgesinden Sevgi Günel, yardımcıları da Mersin Bölgesinden Perihan Ece ile Osmaniye Bölgesinden Necla Çiçek yaparken, 4. hakem olarak da Mersin Bölgesinden Deniz Eker görev aldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği müsabaka öncesinde Arsuz Karaağaçspor Kulübü Başkanı Nevzat İnan, yönetici Rızkullah Yılmaz ile kadın taraftarlar adına Kevser Yılmaz, maçın hakemleri Sevgi Günel, yardımcıları Perihan Ece, Necla Çiçek, 4. hakem Deniz Eker ile her iki takım kaptanlarına çiçek taktim ettiler. Ev sahibinin rakibini 3-1 yenmesi ile maç son buldu.

