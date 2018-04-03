Bölgenin en modern park projesi Siirt'te yapılıyor İzle

-Başkan Taşkın'ın çalışmaları yerinde incelemesi,

-Çalışmalar yapılırken,

-Başkanın konuşması



( SİİRT ) SİİRT



- İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Siirt Belediye Başkanlığına atanan Ceyhun Dilşad Taşkın'ın girişimleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kızlar Tepesi Projesi bölgede ilk olma özelliği taşıyor. Kardeş belediyeler projesi kapsamında geçen yılın sonunda miadını dolduran Kızlar Tepesi Parkı yeniden yapılmak üzere yıktırıldı. Bu yıl tamamlanacak olan projenin içinde görkemli yapay gölet, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı ve birçok sosyal aktivite alanları yer alıyor. Önümüzdeki aylarda tamamlanacak Kızlar Tepesi, bölgenin en modern park projesi olma özelliği taşıyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında bilgi alan Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, 40 dönümlük alanı kapsayan inşaat projesinin 3 dönümünün gölet, macera parkıyla yeni modernize edilmiş tesisleriyle, peyzajının tamamen elden geçirilmiş haliyle bambaşka bir Kızlar Tepesi Parkı'nın Siirtlilerin hizmetine kazandırdıklarını aktardı. Desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Taşkın, "Geçen yıl başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Firma yetkilileri ile burada yapmış olduğumuz incelemelerde hummalı bir çalışma olduğunu görüyoruz. Özellikle mevcut ağaçlara zarar vermeyen çalışmaların bilinçli yürütüldüğü görmektedir. Daha önce 9 bin metrekare olan beton alan yarı yarıya indirildi. Burası şehrin nefes alacağı bir yeridir, bitmesiyle Siirt güzel esere kavuşacak. Buranın yapısı daha önce bozulmuştu, yeni bir park olarak tasarladık, mesire alanlarını işgal etmeyeceğiz, yeşil alan sayısı artıyor, betonlaşma azalıyor" dedi.

(MND-AKK-Y)

