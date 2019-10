Bölgenin en büyük soğuk hava deposu yükseliyor

-Soğuk hava deposundan detay



( AYDIN )- ÖR-KOOP Başkanı Önal hayvancılıkta yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi AYDIN



- Nazilli ve Çevresi Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) Yönetim Kuurlu Başkanı Ünal Önal, bölgenin en büyük soğuk hava deposundan gelinen nokta, sütteki son gelişmeler ve hayvancılık ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 1979 yılında 7 üretici tarafından kurulan ve Türkiye'nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında ilk sıralarda yer alan Nazilli ve Çevresi Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) yeni yatırımı olan ve geçtiğimiz haziran ayında tamamlanması beklenirken açılışı kasım ayına sarkan soğuk hava deposu ve diğer gelişmelerle ilgili üreticilere bilgilendirmede bulundu. Bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinin en iyi şartlarda korunabilmesi için yaklaşık 4 milyona tamamlanacak olan bölgenin en büyük soğuk hava deposunun bölge çiftçisine de destek olacağını ifade eden Başkan Ünal Önal, “Kurulduğu ilk günden bu yana tarımsal ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretici ve çalışanlarıyla gönül birliğini güç birliğine dönüştürerek, el ele verip her türlü ekonomik şartlarda tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu birlik ve beraberlik sayesinde de günümüzde 2 bin 680 ortağı olan, Aydın'ın 9 ilçesinde 210'u aşkın noktasından günlük 300 ton süt toplayan ve 9 büyük süt firmasına pazarlayan büyük bir kooperatif haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda gerek süt ve süt ürünleri, gerekse hayvancılık alanında yatırımlar yapılmış, devletimizin sunduğu hibe destek projelerinden yararlanarak süt ürünleri çeşitliliği arttırılmış, kurulan yem fabrikası ile de üreticimize yem hizmeti de sunulmuş, böylelikle kooperatifimizin hep bir adım daha ileri gitmesi sağlanmıştır” dedi.

Kooperatifin önümüzdeki günlerde yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceğini belirten Ünal; “Bulunduğumuz bölgede yazları çok sıcak geçmekte, çiftçimiz ürettiği meyve sebzeyi soğuk depolama gereği duymaktadır. Bu bağlamda kooperatifimiz Kuyucak Aydınoğlu Mahallesinde mevcut yem fabrikamızın ön cephesinde yer alan 6 bin m2’lik arsasının bin 900 m2 alanı üzerine biri şoklama, biri de -18 C çift rejimli olmak üzere toplam 7 soğuk odadan oluşan bir soğuk hava deposu yaptıracaktır. Bu soğuk hava deposunun yapımı ile ilgili KKYDP Programına proje başvurusu yapılıp hibe alma hakkı kazanılmıştır. Proje kapsamında KKYDP den bir milyon TL hibe alımı gerçekleşecektir. Tesisimizin yaklaşık maliyeti 3 milyon 700 bin TL’dir. İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve anahtar teslimi 30 Haziran 2019 olacak. Başta taze incir, incir, nar gibi bölgesel ürünlerimizi en iyi şartlarda saklayacak olan tesisimizin tüm üreticilerimiz, bölgemiz çiftçilerine ve kooperatifimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kooperatifimiz, yatırımlarla her geçen gün büyümekte ve üyelerine desteğini artırmaktadır” dedi.

Ulusal Süt Konseyi’nin geçtiğimiz günlerde çiğ süt fiyatını 2 Lira’dan 2,3 Lira’ya çıkardığını da belirten Başkan Ünal, fiyat artışını da değerlendirdi. Önal, son iki yılda artan maliyetler nedeniyle üreticinin sorun yaşadığını belirterek, üreticilerin özellikle son 2 yıl içinde artan akaryakıt ve yem fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle sattığı sütten para kazanamadığını söyledi.



Konuşmasının sonunda hayvancılık sektörüne de değinen Başkan Ünal, hayvancılık yapmak isteyenlerin devlet desteklerinden mutlaka yararlanmasını söyledi.







