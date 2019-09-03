Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Bölgedeki tüm ekipler Marmaris yangınına sevk edildi

- Bölgedeki tüm ekipler Marmaris yangınına sevk edildi

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Gesi Orman Yangını Helikopter 

-ORMANLARI SARAN DUMANLAR
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER

( MUĞLA )- Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde başlayan orman yangınını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler yangına sevk edildi. Şu an itibariyle bölgeye ulaşan 12 helikopter 35 arazöz ve iş makineleri ile orman yangınına müdahale ediliyor. Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Şu an itibariyle yangın bölgesinin çevresinde gerekli tedbirlerin alındığı ve tehlikenin kısmen atlatıldığı belirtildi. Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Ardından komşu illerde bulunan 7 helikopter daha yangın bölgesine sevk edilerek söndürme çalışmalarının toplam 12 helikopter ile havadan, 35 arazöz, iş makineleri ve yaklaşık 200 kişi ile de karadan devam ettiği belirtildi. (İK-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı