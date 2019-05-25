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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bölge hastanesi Tekden’den geleneksel iftar buluşması

Bölge hastanesi Tekden’den geleneksel iftar buluşması

iftar yemeğinden görüntüler

İftar Yemeği Hastane Beraberlik Gesi Nitelik 

-katılanlardan ve yemek dağıtılmasından detaylar
-ezan okunması
-iftar pankartından görüntü
-kemal tekden konuşması
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Özel Denizli Tekden Hastanesi, her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Hastane yönetiminin ev sahipliği yaptığı iftar buluşmasında hastane hekimleri ve aileleri, birlik ve beraberlik içinde aynı sofrayı paylaştı. 17 senedir uzman ve akademisyen hekim kadrosu ve nitelikli sağlık hizmetleri ile EGE Bölgesi’nin sağlık ihtiyacını karşılayan Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin başarısında Türkiye’ye yaptıkları yatırımlar kadar çalışanlarına yaptıkları hizmetler de yer alıyor. Tekden Ailesi, her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden ve eşi Ruziye Tekden, Genel Müdür Kemal Akcan, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Polat ve Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık’ın ev sahipliği yaptığı iftar buluşmasında hastane hekimleri ve aileleri, birlik ve beraberlik içinde aynı sofrayı paylaştı. “Denizli’ye en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” Yıllardır Denizli’ye en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Kemal Tekden, “Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğine teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Aranızda olmaktan çok mutluyum. Yılda bir kez de olsa böyle bir iftar yemeği hepimiz için bir araya gelmek açısından güzel bir görüntü. Yıllardır Denizli'ye en güzel hizmeti vermeye çalışan bir kadroyuz. Bu hizmetimizde her zaman bir çizgimiz oldu, bu çizgiyi asla kaybetmedik. O ahlaki ölçüyü ve tıp alanında en güzel hizmeti verme gayretini hiçbir zaman kaybetmedik. Bunda hepimizin emeği var” dedi.
(Aİ-GC)
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