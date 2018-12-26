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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Boksör' teyzeler kamerada

'Boksör' teyzeler kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

( ADIYAMAN )- Sosyal medyaya düşen kadınların görüntüsü Dünya Boks Şampiyonu olan ve hemcinsleri Heather Hardy'i aratmadı ADIYAMAN - Adıyaman’da bir markete giren 2 kadın, rafta bulunan boks eldivenlerini giyerek kısa bir boks maçı yaptı. Kadınların komik anlarını kaydeden güvenlik kamera görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Orta yaşta iki kadın, bir marketler zincirinin Adıyaman kent merkezindeki şubesine girerek, rafta olan boks eldivenlerini giydi. İlk kez eldivenleri giydikleri tahmin edilen kadınlar, sonra birbirleri ile kısa bir boks maçı yaptı. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen eğlenceli görüntüler sosyal medyaya düştü. İzleyenlerin kahkahaya boğulduğu görüntülerde, ringde gibi hareket eden kadınlar, ‘yenilgisiz’ Dünya Boks Konseyi (WBC) Uluslararası Şampiyonu kadın boksör Heather Hardy’i aratmadı. Bir süre karşılıklı boks teknikleri ile hamle yapan kadınlar daha sonra sanki seyirciler önünde maç yapıyormuş gibi seyircileri selamlayarak boks eldivenlerini aldıkları yere bıraktı. Kadınlar alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti

Sosyal Medya Boksör Alışveriş Kahkaha Kamera 

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