Boğulmalara rağmen gençler sulama kanallarında serinlemeye devam ediyor

-DSİ'ye ait sulama kanalından görüntüler

-Suda yüzen çocuklardan detaylar

-röportajlar



( ŞANLIURFA ) - Şanlıurfa'da yaz aylarında 45 kişi boğuldu ŞANLIURFA



- Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 45 kişinin boğulmasına rağmen, gençler ve çocuklar sulama kanallarında serinlemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yaz ayları boyunca göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 45 kişi boğularak hayatını kaybetti. Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve tarımsal sulama için kullanılan ve yüksekliği yaklaşık 8 metreyi aşan sulama kanalları serinlemek amacıyla tercih ediliyor. Şanlıurfa DSİ 15'inci Bölge Müdürlüğüne ait sulama kanallarındaki 'Kanalla girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısına rağmen bir grup genç ve çocuk, kanala girerek serinledi. Gençlerin, etrafı demir korkuluklarla çevrili kanalın üzerindeki köprüden atlamaları ise yürekleri ağızlara getiriyor. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen gençler ve çocuklar, demir korkuluklara bağlı halatlara tutunarak dışarı çıkıp ardından tekrar suya atlayarak tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor. Sulama kanalına giren gençlerin rahat tavırlarıyla kanala alışkın olduklarını söylemeleri ise pes dedirtti.

