Boğulma vakalarına havuzlu çözüm İzle

-Şanlıurfa’da havuz sezonu açıldı

-Havuzlardan detaylar

-Havuza giren vatandaşlardan görüntüler

-Havuza giren vatandaşlardan roportaj

-Genel detay



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da havuz sezonu açıldı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte kentin farklı mahallerinde bulunan büyükşehir belediyesine ait yüzme havuzları sezonu açıldı. Sıcak bir iklim kuşağında bulunan Şanlıurfa'da vatandaşların bir yandan serinlemesi bir yandan da su sporları ile buluşması adına Şanlıurfa merkez ve tüm ilçelerde havuzlar yapan büyükşehir belediyesi, daha önce süs havuzlarında yaralanma pahasına serinleyen kimi zaman da su kanalı ve göletlerde boğulma tehlikesi yaşayan çocuklara, güvenle yüzme olanağı veriyor. Sulama kanallarında boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kendi bünyesindeki havuzlarda çocuklara ücretsiz yüzme dersleri de veriliyor. Kent merkezinde bulunan 3 adet yüksek standartlara sahip kapalı yüzme havuzunun bulunduğu tesislerde, fıtness salonu, çay ocağı, seyir terası, misafir tribününü ve ilk yardım odaları bulunuyor. Yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için yüzme havuzlarını açtıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Havuzlar Genel Koordinatörü Hasan Keser, “ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından merkezde ve ilçelerde açmış olduğu yüzme havuzlarıyla, vatandaşlarımızı yüzmeye bekliyoruz. Bizim buradaki hedefimiz yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmektir. Ücretsiz yüzme havuzlarımıza herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan gençlerin ve ailelerin güvenle yüzdüğü havuzlarda her seans arası normal temizlik yapılıyor.

