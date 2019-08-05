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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı cankurtaranlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı cankurtaranlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamın cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılması

Hastane Cankurtaran Yaşlı Adam 

-Olayı gören vatandaşlar röportaj
-Olayın meydana geldiği denizden görüntü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’da denize giren yaşlı adamı boğulmaktan son anda cankurtaranlar kurtardı. Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi yanında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de Samsun'a gezmeye geldiği öğrenilen 60 yaşındaki Yılmaz Küçük, serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı fark eden Samsun Büyükşehir belediyesi'ne ait cankurtaranlar kısa sürede müdahale ederek yaşlı adamı denizden çıkarttı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz Küçük tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (BG-MAY-
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