Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - ZONGULDAK
- Çocuğun hastaneye getirilmesi Zonguldak 'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ilçedeki liman mevkisinde denize giren B.P. (3), boğulma tehlikesi geçirdi.Durumu fark eden cankurtaran ekipleri ve çevredekiler, zamanında müdahale ederek B.P.'yi sudan çıkardı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım