Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı kamerada

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı kamerada

Kurtarılma anı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Sağlık Ekibi Kamera Sağlık Ekipleri 


- Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, kamerayla saniye saniye görüntülendi. Olay Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte göl kenarına pikniğe giden bir çocuk, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar koşarak suya girdi. Suya girip çocuğu kıyıya çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı