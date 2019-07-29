Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı kamerada



- Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, kamerayla saniye saniye görüntülendi. Olay Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte göl kenarına pikniğe giden bir çocuk, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar koşarak suya girdi. Suya girip çocuğu kıyıya çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

