Boğuldu sanılan yaşlı adam, kıyıya indiğinde zafer pozu verip: ‘Bunlar işe yeni başlamış” dedi

Denizden 1 kilometre açığa yüzerek giden ve tatilcilerin boğuldu sandığı 71 yaşındaki ihtiyar delikanlı, sahil güvenlik ve cankurtaranları alarma geçirdi



- Antalya’da denizden yaklaşık 1 kilometre açığa yüzerek açılan 71 yaşındaki yaşlı adam, yürekleri ağza getirdi. Tatilcilerin ihbarıyla seferber olan sahil güvenlik ve cankurtaran ekiplerinin yardım taleplerini kabul etmeyen adam, kıyıya yüzerek çıktığında da zafer pozu verip ekipleri kast ederek, “Bunlar işe yeni başlamış.” dedi.

Sahil güvenlik ve cankurtaran ekiplerini alarma geçiren olay, dün 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizden 2 şahsın denizden oldukça uzağa açıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve sahilde hazır bekleyen cankurtaranlara bildirdi. Bunun üzerine cankurtaran ekipleri jet ski ile denizin açığında ulaştıkları bir şahsı alarak kıyıya getirdi. Ardından yine açıkta fark ettikleri 71 yaşındaki Hilmi Yılmaz’ın yanına giden can kurtaran ve sahil güvenlik komutanlığına ait bir bot, yardımcı olmak istedi. Denizden yaklaşık 1 kilometre açığa yüzerek giden Yılmaz, yardım taleplerini kabul etmeyip kıyıya yüzerek geldi. “Bunlar yeni işe başlamış” Sahile ayak basar basmaz, kendisini görüntüleyen gazetecilere zafer poz veren Yılmaz, “Şuradan şuraya gitmek yasaktır’ diye buraya bir pano açarsın. Ben her gün burada kış yaz aynı şekilde yüzüyorum. Bunlar yeni işe başlamış. İnsanın biraz serbest olması lazım. Kendine güvenmeyen adam oraya gitmez. 1 kilometreden fazla açılmışımdır.” dedi.

Yılmaz ve diğer ismi öğrenilemeyen şahsın denizdeyken el kol hareketi yaptığını ileri süren Eren Gürlek isimli genç, “Biz oturuyorduk. Adam orada boğuluyordu el kol hareketi yaptı. Cankurtaran koştu paletleri aldı. Sonra boğulan adam kıyıya geldi. Yaşlı olan abi bota binmek istemedi” dedi.

Eren Gürlek de “ İki kişilerdi. Biri çıktı. Çıkan adama ‘boğulan var mı?’ diye sorduk, ‘yok’ dedi.

Kurtarma botları ve jet ski çıktı. Şimdi adamı buldular adam bota binmek istemiyor.” diye konuştu.

