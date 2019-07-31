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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Boğazından kesici aletle yaralanan çocuk öldü - DİYARBAKIR

Boğazından kesici aletle yaralanan çocuk öldü - DİYARBAKIR

- Diyarbakır 'da boğazından kesici aletle yaralanan çocuk öldü - Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinden detaylar - Olay yerine gelen vatandaşlardan görüntüler Diyarbakır 'da boğazından kesici aletle yaralanan çocuk öldüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da boğazından kesici aletle yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 19. Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki çocuk tarafından kesici aletle boğazından yaralanan Cihan Gider (8) çevredekilerden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, burdaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler D.B. (17) ve B.B'yi (8) gözaltına aldı.Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Hastane Cenaze Polis Ekipleri 

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