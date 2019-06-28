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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Boğazından bıçaklanan kişi öldü - DÜZCE

Boğazından bıçaklanan kişi öldü - DÜZCE

- Olay yerinden detaylar - Yaralının ambulansa koyulması Düzce 'de boğazından bıçaklanan kişi öldüDÜZCE (AA) - Düzce 'de boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.Akçakoca Merkez Camisi önünde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen Musa Y. (30), İsa Y. ve Nurdoğan Karoğlu tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Nurdoğan Karoğlu boğazından bıçaklandı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Karoğlu kurtarılamadı.Musa Y. ve İsa Y. gözaltına alındı.

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