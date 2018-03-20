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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Boğaziçi Üniversitesi'nde, şehitler için lokum dağıtmak isteyen öğrenciler saldırıya uğradı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, şehitler için lokum dağıtmak isteyen öğrenciler saldırıya uğradı

yaşanan kargaşa

Faşizm İşgal Katliam Öğrenciler Saldırı 

-detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit olan 46 asker için lokum dağıtmak isteyen öğrenciler saldırıya uğradı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 asker için lokum dağıtmak istedi. Lokum dağıtmak için stant açan öğrencilere başka bir grup tepki gösterdi. Lokum dağıtmak isteyen öğrenciler fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Şehit askerler için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere saldıran grubun, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" ve "Okulumuzda ÖSO'cu istemiyoruz" pankartları açtığı görüldü.
(ÖY-
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